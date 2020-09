‘Tutti Telese’, le proposte per lo sport della lista di Caporaso (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiE’ sullo sport che si sofferma la nuova nota stampa della lista ‘Tutti Telese’ con Caporaso sindaco. “La lista Tutti Telese ha particolarmente a cuore lo sport. Noi crediamo che la valorizzazione dell’attività sportiva, oltre che un obbligo morale per l’amministrazione, può essere un volano di sviluppo. Mettendo in relazione progettuale il polo sanitario, Asl, associazioni, volontariato, imprese sociali ed associazioni sportive, Telese potrebbe rappresentare un modello di sperimentazione vasto e integrato di prevenzione legata a nuovi stili di vita, benessere, percorsi salute/sport, percorsi nutrizionali, in chiave sostenibile dal punto di vista economico, ... Leggi su anteprima24

cdaria1 : RT @brn_folgore: @lucatelese #Telese alle volte riesce a battere il suo compare #parenzo. Il che è molto difficile. Tutti coloro che perce… - InMonsterland : @lucatelese W lo schiavismo! Grande Telese! Dillo a tutti che i migranti servono per farci da schiavi! Questo sì ch… - Silvergio2377 : RT @brn_folgore: @lucatelese #Telese alle volte riesce a battere il suo compare #parenzo. Il che è molto difficile. Tutti coloro che perce… - REN1pz : RT @paolo_stillo: #telese è diventato socio di silvio-pirluscazzoni? vuole perorare in tutti i modi il voto x il NO Il poveretto teme di no… - melinacugliari : RT @brn_folgore: @lucatelese #Telese alle volte riesce a battere il suo compare #parenzo. Il che è molto difficile. Tutti coloro che perce… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Tutti Telese’