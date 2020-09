Trono over, Armando cambia look: il cavaliere si rinnova per l’amore (Di mercoledì 2 settembre 2020) Armando Incarnato condivide una Stories che lo mostra dal parrucchiere mentre dà un taglio alla sua chioma: il risultato è da 10 e lode. Cosa ne pensate? Alla ricerca dell’anima gemella Mentre i telespettatori attendono con trepidazione la messa in onda della nuova stagione di Uomini e Donne, il dating show ha già dato inizio … L'articolo Trono over, Armando cambia look: il cavaliere si rinnova per l’amore proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

