The Boys 2 è brutale come i suoi supereroi, ma Patriota si fa amare (Di mercoledì 2 settembre 2020) https://www.youtube.com/watch?v=OSmvodax4Pg L’avevamo già detto. Dopo l’invasione del mercato cinematografico – ma televisione e piattaforme digitali non sono da meno – da parte dei cinecomic, inevitabilmente la figura del supereroe ha raggiunto la fase della decostruzione: in parole povere, anche i fumetti che spogliano i supereroi della loro epicità sono diventati materiale da trasposizione su (piccolo) schermo. È toccato a The Boys di Garth Ennis, che un anno e mezzo fa ha debuttato su Amazon Prime Video con tutta l’irriverenza e la carica grottesca necessarie per demolire il mito dei vigilantes mutanti, a partire da quel mostro di psicopatia, arroganza e sadismo che è Patriota, falso Superman di un mondo dove lui e i suoi simili sono autentiche star. La ... Leggi su wired

