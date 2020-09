Scoperti in Puglia i resti del più antico cane italiano (Di mercoledì 2 settembre 2020) Alcuni resti rinvenuti in Puglia nei siti paleolitici di Grotta Paglicci a Rignano Garganico (Fg) e Grotta Romanelli a Castro (Le) testimoniano una presenza molto antica del cane, datata tra 14mila e 20mila anni fa. La scoperta, di fatto del più antico cane italiano, è del Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell'Ambiente dell'Università di Siena e in particolare dell'Unità di ricerca di Preistoria e Antropologia. Lo studio, frutto della collaborazione con altri enti nazionali e internazionali, è stato recentemente pubblicato su "Scientific Reports"."Questa scoperta è di particolare interesse - spiega Francesco Boschin, archeozoologo dell'Università di Siena e coordinatore dello studio - in quanto i cani più antichi, ... Leggi su ilfogliettone

youanimal_it : Il resti del più antico cane italiano scoperti in Puglia. Lo studio dei ricercato ri dell'@unisiena - baritoday : In Puglia scoperti 41 nuovi casi di coronavirus. Oltre 3600 tamponi nelle ultime 24 ore - infoitinterno : Coronavirus, 51 casi scoperti in Puglia. Un positivo in provincia di Lecce - scpeppe50 : Ma quanto sono spettacolari i trulli pugliesi!!!? Cara Giorgia Meloni stanno li da sempre!!!! Strano tu li hai abb… -

Ultime Notizie dalla rete : Scoperti Puglia Ricerca, scoperti in Puglia i resti del più antico cane italiano askanews Scoperti in Puglia i resti del più antico cane italiano

Alcuni resti rinvenuti in Puglia nei siti paleolitici di Grotta Paglicci a Rignano Garganico (Fg) e Grotta Romanelli a Castro (Le) testimoniano una presenza molto antica del cane, datata tra 14mila e ...

Il più antico cane italiano scoperto dall’Università di Siena

Siena – Alcuni resti rinvenuti nei siti paleolitici di Grotta Paglicci a Rignano Garganico (Fg) e Grotta Romanelli a Castro (Le) testimoniano una presenza molto antica del cane, datata tra 14mila e 20 ...

Alcuni resti rinvenuti in Puglia nei siti paleolitici di Grotta Paglicci a Rignano Garganico (Fg) e Grotta Romanelli a Castro (Le) testimoniano una presenza molto antica del cane, datata tra 14mila e ...Siena – Alcuni resti rinvenuti nei siti paleolitici di Grotta Paglicci a Rignano Garganico (Fg) e Grotta Romanelli a Castro (Le) testimoniano una presenza molto antica del cane, datata tra 14mila e 20 ...