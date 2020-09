Risulta positiva al Covid, le imbrattano casa con insulti (Di mercoledì 2 settembre 2020) Una ragazza di 24 anni calabrese si è trovata le mura di una casa di sua proprietà imbrattate da scritte che la insultavano per essere Risultata positiva al Coronavirus: la ragazza, che risiede nel ... Leggi su globalist

salidaparallela : RT @globalistIT: Risulta positiva al Covid, le imbrattano casa con insulti - kiara86769608 : RT @globalistIT: Risulta positiva al Covid, le imbrattano casa con insulti - globalistIT : Risulta positiva al Covid, le imbrattano casa con insulti - messveneto : Partecipa a una festa, poi risulta positiva al Covid: controlli a tappeto nel Pordenonese - TiroAcampari : @ValentinaPrisc @qblistorder Allora se sei positiva dopo un tampone, il tuo nominativo risulta nell'app. In queato… -

Ultime Notizie dalla rete : Risulta positiva

L'HuffPost

Un paziente, proveniente da Bergamo dove era stato in ferie, ricoverato nel reparto di Medicina interna in ospedale a Manfredonia, è risultato positivo al Covid. Tutti i sanitari che sono venuti in co ...Pochi giorni prima dell‘incidente in handbike del 19 giugno, Alex Zanardi aveva inviato il testo “Mettersi in gioco. Pensieri sullo sport di Papa Francesco” alla Libreria Editrice Vaticana. In queste ...