Progetta la nuova biblioteca di Madrid, 1000 euro in palio per architetti e designer di ogni età (Di mercoledì 2 settembre 2020) Creativi, architetti, ingegneri, studenti, professionisti di qualunque età e provenienti da ogni parte del mondo. Al contest internazionale di architettura Madrid Call Start for Talents si può ... Leggi su today

Progetta la nuova biblioteca di Madrid, 1000 euro in palio per architetti e designer di ogni età Today.it Outdoor Education a Fiumicino: arriva il progetto Esc per bambini dai 6 agli 11 anni

Un progetto che risponde alle esigenze delle famiglie ... e genitori e punta a essere un modello per il territorio rispondendo in modo appropriato ai nuovi bisogni educativi e contribuendo alla ...

Aielli, in piazza il murales Implosione 2020: ecco quando

Il progetto prevedeva fin dall’inizio la presenza di un mediatore ... C’è il papavero e il bambino: il papavero rosso è simbolo di gioventù che accoglie in sé la nuova vita nel senso di possibilità e ...

