Passa l'emendamento 'Sbloccastadi': via libera al Franchi (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il suo nome dice tutto: 'Sbloccastadi'. Si tratta dell'emendamento al decreto semplificazione che è stato approvato ieri dalla riunione congiunta di due delle commissioni del Senato, Affari ... Leggi su gazzetta

sportli26181512 : Passa l’emendamento “Sbloccastadi”: via libera al Franchi e al restyling di altri stadi: Passa l’emendamento “Sbloc… - marcovarini : RT @Gazzetta_it: Passa l’emendamento #“Sbloccastadi”: via libera al #Franchi e al restyling di altri stadi - Mic_Jordan23_ : RT @Gazzetta_it: Passa l’emendamento #“Sbloccastadi”: via libera al #Franchi e al restyling di altri stadi - Gazzetta_it : Passa l’emendamento #“Sbloccastadi”: via libera al #Franchi e al restyling di altri stadi - VitodeCeglia : #DLSemplificazioni, passa l’emendamento PD in difesa delle Authority: “Stop alle manovre politiche locali” -