Nuova Scoperta: Il Veleno delle Api Combatte il Cancro al Seno, Ipotesi di una Terapia (Di mercoledì 2 settembre 2020) Secondo alcuni studi il Veleno estratto dalle ghiandole delle api sarebbe in grado di neutralizzare le cellule tumorali più aggressive del Cancro al Seno, risultati promettenti. Una notizia strabiliante arriva dal mondo della ricerca scientifica, il Veleno delle api da miele è in grado di distruggere le cellule malate del Cancro al Seno, compreso il carcinoma mammario triplo negativo, considerato tra i più aggressivi. La melittina sarebbe in grado di portare agli stessi risultati, la sostanza, contenuta all’interno delle ghiandole velenifere è inoltre capace di interrompere i segnali chimici che avvengono all’interno del tumore per farlo crescere ed espandere. Oltretutto la stessa ... Leggi su youreduaction

