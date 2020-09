Navalny: la Nato, avvelenamento scioccante (Di mercoledì 2 settembre 2020) ROMA, 02 SET - La Nato ha condanNato "l'avvelenamento scioccante" con il Novichok del dissidente russo Alexei Navalny. "Il governo tedesco ha annunciato che Navalny è stato vittima di un attacco con ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Bruxelles, 02 set 20:15 - (Agenzia Nova) - Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg ha condannato l’utilizzo di un agente nervino per avvelenare l’attivista russo Aleksej Navalnyj che, seco ...nervino chimico appartenente al gruppo Novichok. La conferma sulle cause dell'avvelenamento del dissidente russo, trasferito a Berlino dopo esser stato ricoverato per giorni in coma presso l'ospedale ...