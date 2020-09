Milan-Novara oggi in tv: data, orario e come vedere in streaming l’amichevole 2020 (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tutto pronto per la prima amichevole precampionato del Milan. La squadra di Pioli scenderà in campo alle 17:00 di mercoledì 2 agosto con l’obiettivo di una buona prova. Ma come seguire in tv il test dei rossoneri? La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Milan TV, piattaforma visibile a pagamento su Sky (canale 230) e DAZN. Ma in alternativa c’è Sportface.it che non vi lascerà soli e vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale a partire dal fischio d’inizio. Oltre alle pagelle, gli approfondimenti, le news e le parole dei protagonisti al fischio finale. Leggi su sportface

NovaraChannel : ?? UFFICIALE LA SECONDA AMICHEVOLE ??? @acmilan-Novara ??? ?? Mercoledì 2 settembre ?Ore 17.00 ??Milanello ????… - MilanForever81 : Comunque non dimentichiamoci che oggi c’è la prima amichevole del #Milan che ospita a #Milanello il #Novara. Ore… - IAMCALCIONOVARA : Oggi alle 17 Milan-Novara - novaratwitta : Questa sera il Novara in campo contro il Milan: dove vedere la partita in streaming - PierangeloFlor1 : Ma oggi l’amichevole contro il Novara la fanno in diretta sul canale YouTube del Milan? -