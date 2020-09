Migranti, Orlando replica a Salvini: 'Fa polemica su tutto, è un disco rotto' (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, a margine della conferenza stampa di presentazione delle attività del Comune inerenti ai festeggiamenti in onore di Santa Rosalia, ha risposto ai giornalisti ... Leggi su globalist

globalistIT : Migranti, Orlando replica a Salvini: 'Fa polemica su tutto, è un disco rotto' - infoitinterno : Migranti sulla Sea Watch a Palermo, Santoro: 'I palermitani non sono grati a Conte e a Orlando” - PalermoToday : Sea Watch, Santoro (Lega): 'No solidarietà alla Ong, palermitani non ringraziano Conte e Orlando”… - GDS_it : #Migranti sulla Sea Watch a Palermo, Santoro: 'I palermitani non sono grati a Conte e a Orlando”… - GiandomenicoFu3 : @z_i_z_z_u @matteosalvinimi Quali cattocomunisti ? -