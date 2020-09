Lavori su viale degli Atlantici, via Pacevecchia e via Fratelli Rosselli: da venerdì nuovo piano traffico (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il sindaco Clemente Mastella e l’assessore ai Lavori Pubblici, Mario Pasquariello, rendono noto che il Settore Opere Pubbliche si appresta a effettuare i Lavori di riqualificazione dei percorsi pedonali, di eliminazione delle barriere architettoniche e di riparazione del manto stradale a garanzia della circolazione e della sicurezza pubblica su viale degli Atlantici, via Pacevecchia e via Fratelli Rosselli. I suddetti Lavori, che sono stati appaltati all’impresa Vi.Cos. Costruzioni srl, potranno avere inizio solo dopo l’effettuazione delle indagini sulla stabilità delle alberature che insistono lungo le suddette viabilità. Inoltre, allo stato attuale, le ... Leggi su anteprima24

ComuneMI : Al via i lavori della #ciclabile nel tratto tra via Sforza (da via S. Barnaba) e via Pontaccio (angolo via Mercato)… - puntomagazine : Da venerdì 4 settembre sarà in vigore un nuovo dispositivo traffico #news #Benevento - TV7Benevento : Lavori al via su viale degli Atlantici, via Pacevecchia e via Fratelli Rosselli... - romamobilita : #Ricorda in viale Eritrea, fino al 19 settembre, tra le 21 e le 6,30, chiusa la preferenziale per lavori di manuten… - 79_Alessio : RT @romamobilita: #Ricorda: per lavori di manutenzione straordinaria del viadotto di Corso Francia, ancora per oggi, divieto di transito su… -

Ultime Notizie dalla rete : Lavori viale Lavori su viale Atlantici, via Pacevecchia e via Rosselli, ecco il nuovo dispositivo traffico NTR24 Lavori al via su viale degli Atlantici, via Pacevecchia e via Fratelli Rosselli

Il sindaco Clemente Mastella e l’assessore ai Lavori Pubblici, Mario Pasquariello, rendono noto che il Settore Opere Pubbliche si appresta a effettuare i lavori di riqualificazione dei percorsi pedona ...

Tragedia sul lavoro, operaio muore a Rende: colpito alla testa

Un’altra morte bianca in Calabria, un’altra vittima di un incidente sul lavoro: un 45enne, Vittorio Spadafora. La tragedia è avvenuta a Rende, in una villetta di viale Marconi. Da quanto finora appres ...

Il sindaco Clemente Mastella e l’assessore ai Lavori Pubblici, Mario Pasquariello, rendono noto che il Settore Opere Pubbliche si appresta a effettuare i lavori di riqualificazione dei percorsi pedona ...Un’altra morte bianca in Calabria, un’altra vittima di un incidente sul lavoro: un 45enne, Vittorio Spadafora. La tragedia è avvenuta a Rende, in una villetta di viale Marconi. Da quanto finora appres ...