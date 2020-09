La punizione della Lega per il “furbetto del bonus”: in corsa come assistente di un europarlamentare (Di mercoledì 2 settembre 2020) Vi ricordate Riccardo Barbisan, il consigliere regionale della Lega che ha preso il bonus 600 euro per le partite iva e ha dato la colpa al commercialista? Tra un mese potrebbe diventare l’assistente parlamentare dell’europarlamentare Toni Da Re. La punizione della Lega per il furbetto del bonus: in corsa come assistente di un europarlamentare Barbisan all’epoca spiegò che si era trattato di un errore e aveva devoluto tutto in beneficenza: «Il 5 maggio ricevo 600 euro dall’Inps. Non capisco cosa siano, chiamo la banca, chiamo il commercialista cui ho affidato da tempo le mie credenziali Inps e lui mi spiega “è il bonus, ho fatto ... Leggi su nextquotidiano

TricomiF : RT @neXtquotidiano: La punizione della #Lega per il “furbetto del bonus”: in corsa come assistente di un europarlamentare - ClemensDaniela : RT @neXtquotidiano: La punizione della #Lega per il “furbetto del bonus”: in corsa come assistente di un europarlamentare - Miti_Vigliero : RT @neXtquotidiano: La punizione della #Lega per il “furbetto del bonus”: in corsa come assistente di un europarlamentare - FabioMassi : RT @neXtquotidiano: La punizione della #Lega per il “furbetto del bonus”: in corsa come assistente di un europarlamentare - beverlytozier3 : RT @neXtquotidiano: La punizione della #Lega per il “furbetto del bonus”: in corsa come assistente di un europarlamentare -

Ultime Notizie dalla rete : punizione della Incredibile Dybala: è suo l'unico goal su punizione della Champions Goal.com Un carcere nella foresta amazzonica, o la nostra idea assurda della pena

Walter Saxer è nato nella Svizzera tedesca di St. Gallen, ha 73 anni, e da quando ne aveva una ventina fa il produttore, e a volte attore, di molti film di Werner Herzog, da Aguirre, furore di Dio (19 ...

Brescia: Cinema in Castello

In attesa della riapertura della sala cinematografica di via Nino Bixio 9 prevista per il 10 settembre, la programmazione de L’Eden d’estate sta per volgere al termine. Ultima settimana di programmazi ...

Walter Saxer è nato nella Svizzera tedesca di St. Gallen, ha 73 anni, e da quando ne aveva una ventina fa il produttore, e a volte attore, di molti film di Werner Herzog, da Aguirre, furore di Dio (19 ...In attesa della riapertura della sala cinematografica di via Nino Bixio 9 prevista per il 10 settembre, la programmazione de L’Eden d’estate sta per volgere al termine. Ultima settimana di programmazi ...