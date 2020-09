Kena Mobile il 9 novembre manderà in pensione il servizio MMS (Di mercoledì 2 settembre 2020) Dal 9 novembre 2020 (salvo eventuali modifiche) i clienti Kena Mobile non potranno più fare affidamento sul servizio MMS. Ecco perchè L'articolo Kena Mobile il 9 novembre manderà in pensione il servizio MMS proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

