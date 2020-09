Il taglio dei parlamentari creerà il caos e per questo voterò no, dice Pietro Grasso (Di mercoledì 2 settembre 2020) L’ex presidente del Senato Pietro Grasso spiega la sua scelta: i cosiddetti “correttivi” che dovevano accompagnare la riforma sono rimasti sulla carta. L’ex presidente del Senato Pietro Grasso ufficializza la sua posizione in vista della consultazione referendaria prevista del 20 e 21 settembre, e si schiera per il No al taglio dei parlamentari. A … L'articolo Il taglio dei parlamentari creerà il caos e per questo voterò no, dice Pietro Grasso proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

