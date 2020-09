Ignazio Moser, parla la sua presunta fiamma Caterina Bernal e racconta per filo e per segno come sono andate le cose tra di loro in Sardegna! (Di mercoledì 2 settembre 2020) Ogni settimana nuovi risvolti accompagnano il gossip relativo alla rottura tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Oggi, dopo i vari rumor, a parlare alla rivista diretta da Alfonso Signorini, Caterina Bernal, la sexy chef di origini argentine che vive a Madrid ma che due settimane fa in Sardegna ha conosciuto Ignazio. Flirt o non flirt tra di loro? E’ stata proprio la ragazza a raccontare dettagliatamente la verità alle pagine di Chi: Non sapevo nemmeno chi fosse Ignacio. So che eravamo in Sardegna, precisamente al “Phi Beach” e da lì è iniziata la nostra breve frequentazione. Ignazio era con un’altra ragazza nel tavolo di fronte al mio. parlava con lei, che aveva conosciuto ... Leggi su isaechia

