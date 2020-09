Huawei testa una nuova versione di EMUI 10.1 su alcuni device (Di mercoledì 2 settembre 2020) Nelle scorse ore il team di sviluppatori di Huawei ha rilasciato una nuova versione di EMUI 10.1, già disponibile per 10 dispositivi L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

infoitscienza : Vendite globali smartphone -20%,testa a testa Samsung-Huawei ? - infoitscienza : Gartner: testa a testa fra Samsung e Huawei per la vetta del mercato smartphone, ma il sorpasso è vicino - lamescolanza : Vendite globali smartphone -20%,testa a testa Samsung-Huawei - La Mescolanza - luca79ind : Gartner: testa a testa fra Samsung e Huawei per la vetta del mercato smartphone, ma il sorpasso è vicino - luca79ind : @GabriellaFiocc1 huawei non hanno prove di quello che dicono.. ma è un competitor della supremazia tecnologica amer… -