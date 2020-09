Gianni Sperti lascia Uomini e Donne? “Non tutti possono, sono stufo di…” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Grosse novità in arrivo per i fan di Gianni Sperti. Da anni al fianco di Tina Cipollari come opinionista di Uomini e Donne, Sperti avrebbe deciso di dedicarsi ad un progetto davvero importante. Ecco di cosa si tratta. Gianni Sperti nuovo lavoro per l’opinionista di Uomini e Donne “sono andato a scoprire la Sardegna con gli occhi di chi vuol vedere oltre, andando a cercare chi orgogliosamente porta sulle proprie spalle tradizioni millenarie ancora vive. Un percorso culturale, che sa stupire, nel quale immergersi completamente“. È con queste parole che Gianni Sperti ha presentato, tramite social, il suo nuovo progetto. Prima di ritornare in onda con una ... Leggi su velvetgossip

