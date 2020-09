Genitori, congedi e smart working: cosa cambia a settembre (Di mercoledì 2 settembre 2020) Col rientro a scuola degli studenti, cambia il paradigma anche per i Genitori al lavoro. Con l’apertura dell’anno scolastico, il prossimo 14 settembre, vengono meno tutte le particolari disposizioni che erano state previste per consentire ai Genitori la conciliazione tra vita lavorativa e familiare in considerazione della chiusura delle scuole per l’emergenza Covid. Dunque fine dei congedi straordinari, del diritto allo smart working e del bonus baby sitting. smart working Il diritto allo smart working può essere esercitato come diritto acquisito solo fino a riapertura scuole, prevista per il 14 settembre. Ciò non significa che i Genitori ... Leggi su quifinanza

elenabonetti : Per aiutare i genitori nel caso di quarantene previste per classi con un positivo al Covid dobbiamo riattivare gli… - genperisi : RT @elenabonetti: Per aiutare i genitori nel caso di quarantene previste per classi con un positivo al Covid dobbiamo riattivare gli strume… - Vito_DeFilippo : RT @elenabonetti: Per aiutare i genitori nel caso di quarantene previste per classi con un positivo al Covid dobbiamo riattivare gli strume… - Cinzia75Pd : RT @elenabonetti: Per aiutare i genitori nel caso di quarantene previste per classi con un positivo al Covid dobbiamo riattivare gli strume… - Gb2002Gb : RT @elenabonetti: Per aiutare i genitori nel caso di quarantene previste per classi con un positivo al Covid dobbiamo riattivare gli strume… -

Ultime Notizie dalla rete : Genitori congedi Genitori, congedi e smart working: come cambiano da settembre PMI.it Dal bonus baby sitter al congedo e allo smart working: cosa cambia da settembre per i genitori lavoratori

Da tener presente che col 31 agosto è venuta meno la possibilità di richiedere il Bonus baby sitter introdotto durante l’emergenza Covid. A questo proposito non va dimenticato, inoltre, che chi ha uti ...

Bonus famiglia 2020: aiuti mamme papà figli, novità assegno unico 2021

Bonus famiglia 2020 aiuti mamma e papà e novità assegno unico dal 2021: All'interno della Manovra 2020, nel pacchetto famiglia Legge di Bilancio 2020, c'è quindi il potenziamento del bonus asilo nido ...

Da tener presente che col 31 agosto è venuta meno la possibilità di richiedere il Bonus baby sitter introdotto durante l’emergenza Covid. A questo proposito non va dimenticato, inoltre, che chi ha uti ...Bonus famiglia 2020 aiuti mamma e papà e novità assegno unico dal 2021: All'interno della Manovra 2020, nel pacchetto famiglia Legge di Bilancio 2020, c'è quindi il potenziamento del bonus asilo nido ...