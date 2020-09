Coronavirus, tornano a salire i contagi: 1326 nuovi casi e record di tamponi effettuati (Di mercoledì 2 settembre 2020) L'articolo Coronavirus, tornano a salire i contagi: 1326 nuovi casi e record di tamponi effettuati proviene da dire.it. Leggi su dire

Agenzia_Ansa : Coronavirus: Pechino, da domani tornano voli internazionali #ANSA - ottovanz : RT @Agenzia_Ansa: Coronavirus: Pechino, da domani tornano voli internazionali #ANSA - luc798 : RT @Agenzia_Ansa: Coronavirus: Pechino, da domani tornano voli internazionali #ANSA - libellula58 : RT @Agenzia_Ansa: Coronavirus: Pechino, da domani tornano voli internazionali #ANSA - RicCavalier : I nuovi casi di #coronavirus tornano a salire: 1.326 in più in 24 ore. Aumentano anche le persone in terapia intens… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus tornano Coronavirus: tornano a salire positivi in Calabria, +22 Agenzia ANSA Coronavirus, ultime notizie: 1326 contagi e sei morti nelle ultime 24 ore, oltre 100mila tamponi

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, mercoledì 2 settembre. tornano a salire i contagi, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1326 positivi, e 6 decessi ma è re ...

Coronavirus Italia, 1326 contagi e 6 morti nelle ultime 24 ore

È di 27.817 persone attualmente positive (+1.063), 35.497 morti (+6), 208.201 guariti (+257), per un totale di 271.515 casi (+1.326), il bilancio della pandemia da Coronavirus in Italia emerso dal bol ...

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, mercoledì 2 settembre. tornano a salire i contagi, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1326 positivi, e 6 decessi ma è re ...È di 27.817 persone attualmente positive (+1.063), 35.497 morti (+6), 208.201 guariti (+257), per un totale di 271.515 casi (+1.326), il bilancio della pandemia da Coronavirus in Italia emerso dal bol ...