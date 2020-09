Coronavirus, Sassoli “Servono regole comuni tra gli Stati Ue” (Di mercoledì 2 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “C'è troppa confusione. Ogni Stato membro fa da sè. I cittadini e le imprese invece si aspettano modalità di intervento comuni su come definire le zone a rischio e le regole di comportamento. La situazione è seria e solo un'opera di coordinamento da parte della Commissione europea può consentire di uniformare le disposizioni e gli interventi, evitare discriminazioni e rispondere all'esigenza dei cittadini europei di avere un quadro di riferimento ben definito”. Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo David Sassoli. “Dobbiamo evitare il caos – ha proseguito -, e per farlo è urgente che i governi nazionali, titolari della politica sanitaria, chiedano alla Commissione europea di svolgere un ruolo attivo di coordinamento. Sono sorpreso che ... Leggi su liberoquotidiano

