"Chiuderò i gruppi WhatsApp delle mamme". Ma il post del sindaco rischia di essere un boomerang (Di mercoledì 2 settembre 2020) Gigi Littaru propone ironicamente di chiudere i gruppi delle mamme perché veicolo di diffusione di fake news La disinformazione e la diffusione di fake news spesso è veicolata da gruppi WhatsApp di classe con i genitori. Per questo motivo il sindaco di Desulo, nel nuorese, Gigi Littaru ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un post 'ironico' nel quale invita le mamme a non creare altri gruppi WhatsApp … Leggi su it.mashable

arsxs : @rubio_chef @giulianopisapia @netanyahu Lo dissi già quando Erdogan ha di fatto invaso la Siria per debellare il fi… - thurgon : Quest'uomo non ha mai messo piede nemmeno in un'azienda a conduzione familiare. Le vuol far chiuder tutte le ditte… - Leoness85706182 : @GiuseppePalma78 Perché hanno usato la carota e il bastone, chiuder tutto lasciando uno spiraglio come attraverso l… - zazoomblog : Tlc: Fastweb calcio dinizio per nuova fase FiberCop chiuderà gap Paese - #Fastweb #calcio #dinizio #nuova - HicLeones7 : @QuanteStorieRai ripetute come dischi rotti come 'anche se non andiamo in onda noi ci siamo' ma cosa vuol dire?! un… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiuderò gruppi World RX - Gronholm trionfa nel round 2 in Finlandia Rallyssimo Autostrade,nuova ipotesi di accordo tra Atlantia e Cdp. Giovedì cda straordinario

La svolta tra Cdp e Atlantia potrebbe essere ormai imminente. Secondo quanto riportato dall’agenzia Bloomberg, la famiglia Benetton starebbe lavorando con il governo per una soluzione in due tappe. Il ...

Notizie Lazio – Dal calendario un regalo per il mercato “lento”

ROMA – Non inizierà il 19 settembre, bensì la settimana successiva la stagione della Lazio di Simone Inzaghi. Il calendario ha fatto un regalo alla Lazio, il cui mercato procede decisamente al rilento ...

La svolta tra Cdp e Atlantia potrebbe essere ormai imminente. Secondo quanto riportato dall’agenzia Bloomberg, la famiglia Benetton starebbe lavorando con il governo per una soluzione in due tappe. Il ...ROMA – Non inizierà il 19 settembre, bensì la settimana successiva la stagione della Lazio di Simone Inzaghi. Il calendario ha fatto un regalo alla Lazio, il cui mercato procede decisamente al rilento ...