Caterina Bernal racconta il corteggiamento fatto da parte di Ignazio Moser (Di mercoledì 2 settembre 2020) A quanto pare ci sarebbe un’altra donna dietro alla rottura tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Si tratta di Caterina Bernal, una chef di origine argentina, con cui Moser ha avuto un flirt in Costa Smeralda. E’ stata lei stessa a raccontare la sua versione dei fatti al settimanale “Chi” dal corteggiamento serrato al fitto scambio di messaggi social, fino alla promessa di raggiungerla dopo le vacanze. “Non sapevo nemmeno chi fosse”, ha raccontato Caterina sul suo primo incontro con Ignazio. Si sono conosciuti in un noto locale di Porto Cervo: lui era seduto al tavolino con un’altra ma è rimasto incantato dalla bella chef. “Ci siamo presentati e io gli ho detto che ... Leggi su people24.myblog

