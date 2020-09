Brahim Diaz è arrivato a Milano: "Ho scelto il Milan perché è un grande club!" (Di mercoledì 2 settembre 2020) Brahim Diaz è approdato in Italia. Domani sosterrà le visite mediche di rito qualora quest'oggi risultasse negativo al tampone. Leggi su 90min

DiMarzio : #Brahim Diaz al @acmilan: inizialmente sarà semplice prestito, le parti si riaggiorneranno più avanti per l’eventua… - DiMarzio : #Milan sempre più vicino a Brahim Diaz: le ultime - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Milan, fatta per l'arrivo di Brahim Diaz In prestito con diritto di riscatto dal Real Madrid… - calabrese_u : RT @MilanNewsit: MN - Le prime parole di Brahim Diaz: 'Sono molto contento, il Milan è un grande club' - edohermano : RT @papavanbasten: ???? Nella puntata di oggi di 'Lunch press': 1. Brahim Diaz: ci siamo! 2. Prima amichevole col Novara (17.00) 3. Chiesa s… -