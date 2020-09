Ballando con le stelle, svelati i risultati dei tamponi: parla Milly Carlucci (Di mercoledì 2 settembre 2020) Questo articolo . Ballando con le stelle, i ballerini hanno effettuato il tampone e Milly Carlucci svela i risultati dei tamponi in un video. La Milly esulta in un video dicendo che i risultati dei tamponi sono arrivati e sono tutti negativi, questo significa che i ballerini potranno entrare in trasmissione tranquillamente a partire dal 12 settembre, data … Leggi su youmovies

stanzaselvaggia : Rosalinda Celentano al momento è risultata negativa al Coronavirus, quindi ahimè sono girate notizie inesatte. Risu… - Rossip89 : RT @purple_borahae_: + i nostri ricordi di essere insieme nel dormitorio ballando e cantando in una piccola sala prove rimangono luminosi(n… - purple_borahae_ : + i nostri ricordi di essere insieme nel dormitorio ballando e cantando in una piccola sala prove rimangono luminos… - GiovanniGilda : @Ale_Mussolini_ @milly_carlucci @Ballando_Rai @RaiUno Ciao Alessandra ,non conosco tua mamma personalmente,ma vi ho… - zazoomblog : Ballando con le Stelle primo flirt per una coppia! - #Ballando #Stelle #primo #flirt -