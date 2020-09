«Alcuni hanno assunto paracetamolo per abbassare la febbre e entrare in Sardegna» (Di mercoledì 2 settembre 2020) Christian Solinas, il governatore della Sardegna, non ci sta. L’isola, dopo i bagordi estivi di tanti vip e non vip, è diventata il nuovo epicentro della diffusione del Covid. Proprio questa definizione fa perdere la pazienza al politico che difende la propria Giunta e l’operato fatto nell’ambito del contenimento, invitando anche a non additare la regione come un lazzaretto: «Credo provochi un fortissimo danno cercare di costruire a tavolino un’immagine dell’isola come epicentro della nuova diffusione virale». LEGGI ANCHE >>> Berlusconi, sarebbero positivi al Covid anche i figli e Alcuni nipoti che erano in Sardegna Chi è arrivato ha portato il virus, non lo ha preso La discussione sulla campagna mediatica che si è aperta contro l’isola ha trovato ... Leggi su giornalettismo

6000sardine : #GeorgeFloyd, #JacobBlake, #DijonKizzee sono solo alcuni dei nomi che hanno subito la brutalità della polizia ameri… - MSF_ITALIA : Siamo bloccati in mare con più di 350 persone a bordo di #SeaWatch4 che hanno bisogno di un porto sicuro. Alcuni so… - LaStampa : Il presidente ha tolto gli accrediti ai reporter che lavorano per testate estere. Diversi giornalisti sono finiti i… - cutienxllo : RT @ourbenzlove: In Argentina stanno bruciando 175.000 ettari di terreno e alcuni animali ne sono vittime. Nessuno ne parla, ma è necessari… - 2002MMAD0691 : #StaseraItalia Alcuni non mi piacciono proprio, Ricci poi e la forza responsabile del pd, taccia proprio (i 5s vi h… -

Ultime Notizie dalla rete : Alcuni hanno A Verzuolo 69 residenti (su 6420) in isolamento. E scoppia il caso degli stagionali che rifiutano il tampone La Stampa Bastos: "Nell'ultima stagione non ho fatto bene, darò tutto per essere protagonista"

Inizia la sua quinta stagione alla Lazio e la voglia è sempre la stessa del primo giorno in biancoceleste. Nella Lazio non è stato un protagonista assoluto, Bastos, specie nell'ultima annata. Ma il su ...

"Salvataggio a Punta Penna, importante l’intervento di bagnanti che si sono tuffati a soccorrere"

Se ieri a Punta Penna quattro persone sono state salvate, il merito è stato anche di alcuni bagnanti, che si sono subito tuffati in mare a prestare i primi, importanti soccorsi. Lo affermano alcuni te ...

Inizia la sua quinta stagione alla Lazio e la voglia è sempre la stessa del primo giorno in biancoceleste. Nella Lazio non è stato un protagonista assoluto, Bastos, specie nell'ultima annata. Ma il su ...Se ieri a Punta Penna quattro persone sono state salvate, il merito è stato anche di alcuni bagnanti, che si sono subito tuffati in mare a prestare i primi, importanti soccorsi. Lo affermano alcuni te ...