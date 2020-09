Zoom fa boom, e vola a Wall Street (Di martedì 1 settembre 2020) Il servizio di teleconferenza, graziato dalla pandemia, ha quadruplicato le entrate e la borsa lo ha premiato Leggi su media.tio.ch

Ultime Notizie dalla rete : Zoom boom

Il Sussidiario.net

Entrate quadruplicate rispetto allo scorso anno per Zoom, la società californiana specializzata in servizi di teleconferenza. Grazie al boom di questi servizi legato alla pandemia nelle casse di Zoom ...Entrate quadruplicate rispetto allo scorso anno per Zoom, la società californiana specializzata in servizi di teleconferenza. Grazie al boom di questi servizi legato alla pandemia nelle casse di Zoom ...