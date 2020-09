Voglio arrivare alla fine del mondo. Terrapiattisti rischiano il naufragio (Di martedì 1 settembre 2020) Federico Garau "Si orientavano con una bussola, strumento che funziona sulla base del magnetismo terrestre, principio che i Terrapiattisti dovrebbero rifiutare", racconta il dott. Zichichi Hanno affrontato un lungo viaggio dal Veneto verso la Sicilia in pieno periodo di lockdown con lo scopo di raggiungere la fine del mondo "piatto", almeno secondo la convinzione che li ha spinti ad affrontare l'impresa, ma i due Terrapiattisti non sono riusciti a raggiungere la tappa prefissata, venendo invece soccorsi dalle autorità nel porto di Ustica (Palermo). La storia in questione, stando a quanto riportato dal quotidiano "La Stampa", risale a circa tre mesi fa, quando ancora il Paese si trovava "chiuso" a causa delle limitazioni imposte dal governo durante il lockdown motivato dall'emergenza Coronavirus. La ... Leggi su ilgiornale

(ANSA) - ASTI, 01 SET - "Non dimentichiamo i mesi passati da cui arriviamo, ma guardiamo all'autunno con voglia di ripartire grazie alla Douja d'Or di Asti e ad altri eventi organizzati in Piemonte".

Bruno Barbieri 4 Hotel e... “Vi racconto le mie esperienze con i clienti maleducati”

Bruno Barbieri torna con 4 Hotel (in onda su Sky Uno, in streaming su NOW TV e on demand su Sky Go) e una delle novità più divertenti della nuova edizione è rappresentata dal "test del cliente maleduc ...

