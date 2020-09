Vaccino, Ricciardi: “bruciare le tappe è pericoloso”. A chi conviene la gara ad arrivare primi? (Di martedì 1 settembre 2020) La cautela è inderogabile, per i vaccini come per i farmaci non si possono accelerare i tempi. L’impressione è invece proprio quella che per gli interessi dei voraci mangiatori del settore farmaceutico, si stia cercando quanto più possibile, sfruttando l’ondata di emergenza, di tagliare gli steps che invece sarebbero necessari. “Per i vaccini va dimostrata la sicurezza ancora prima dell’ efficacia: non è possibile derogare a metodi e tempi adeguati”, afferma l’anciando l’appello il professore Walter Ricciardi riferendosi alla notizia che l’ americana Food and Drug Amministration starebbe valutando di dare il via libera a un Vaccino anti Covid senza aspettare neanche la fine della fase 2 delle sperimentazioni. La fase tre è fondamentale. Non farla ... Leggi su ilparagone

