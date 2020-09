Us Open 2020: Giorgi batte Van Uytvanck, ora la sfida con Osaka (Di martedì 1 settembre 2020) Esordio positivo per Camila Giorgi, l’unica italiana a passare il turno in un primo giorno nero per i colori azzurri agli Us Open 2020. La marchigiana si impone su Alison Van Uytvanck in tre set con il punteggio di 2-6 6-1 7-5. Brava Camila, unica italiana rimasta nel tabellone femminile dopo l’eliminazione di Jasmine Paolini, a rimettere in piedi una partita cominciata nel modo sbagliato, con un primo set vinto nettamente dalla tennista belga. Reazione perfetta dell’italiana nel secondo set, conquistato con lo score di 6-2. Nel parziale decisivo le due giocano alla pari, ma le qualità di Giorgi le consentono di portare a casa un esordio complicato. IL TABELLONE DEL TORNEO Ora Camila è attesa a un match ancora più difficile, che la vedrà di fronte alla testa ... Leggi su sportface

Open_gol : l primario del Sacco di Milano anticipa un sistema rapido sul quale sta lavorando il suo team, con test più veloci… - Open_gol : La sua foto è diventata una delle immagini più forti di quello che abbiamo attraversato Ed è stata scattata solo p… - Open_gol : Brava Larissa?? - sportface2016 : #USOpen - Avanti #Djokovic, fuori #Cecchinato e #Gaio - FulvioCapitanio : RT @Open_gol: Il trend degli ultimi 3 anni potrebbe portare alla scomparsa di buona parte del ghiacciaio già nel 2031. E non si tratta di u… -