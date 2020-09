‘Uomini e Donne’, Clarissa Marchese e Federico Gregucci tornano a vivere in Italia: ecco perché (e in quale città abiteranno) (Di martedì 1 settembre 2020) Una storia da favola, quella intrapresa da Clarissa Marchese e Federico Gregucci subito dopo la fine del loro percorso a Uomini e Donne. Iniziata senza troppe perdite di tempo, la loro relazione ha raccolto il consenso di una corposa fetta di pubblico che si è immediatamente affezionata a loro: quando la tronista ha capito che nei confronti del calciatore stava nascendo qualcosa, ha ben presto deciso di dichiararsi a lui senza correre il rischio di rovinare il loro rapporto, cosa che il pubblico a casa ha ben notato e apprezzato. Da allora i Marchesucci non si sono più separati. Intrapresa la convivenza per godersi la quotidianità insieme, i due si sono trasferiti a Miami per impegni lavorativi di lui. Poi il matrimonio, celebrato il 30 maggio 2019, e il completo coronamento della loro favola ... Leggi su isaechia

