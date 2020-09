Tv in lutto, addio al protagonista delle soap opera di successo. L’annuncio della famiglia (Di martedì 1 settembre 2020) Marcus Smythe, attore che ha interpretato il protagonista romantico di tre famose soap opera negli anni ’70 e ’80, è morto in seguito a una dura battaglia di tre anni contro il cancro al cervello nella sua casa di La Crescenta, in California, Stati Uniti d’America. Aveva 70 anni. La sua morte è stata annunciata dalla sua famiglia solo ora anche se la sua scomparsa risale al 20 agosto. Smythe ha iniziato a recitare nel 1979, interpretando il ruolo di Gordon Middleton nella celebre soap opera “Sentieri”. Nel 1982 è entrato nel cast di “Aspettando il domani ” nei panni di Dane Taylor e nel 1985 ha interpretato Peter Love in “Another World”. Smythe ha vestito i panni di Martin Ross nella storica ... Leggi su caffeinamagazine

FcInterNewsit : Grave lutto per Candreva, addio al padre: 'Ti porterò sempre con me' - Noovyis : (Lutto per Antonio Candreva: è morto il padre Marcello. L’addio sui social: “Ti porterò sempre con me”) Playhitmus… - FQMagazineit : Lutto per Antonio Candreva: è morto il padre Marcello. L’addio sui social: “Ti porterò sempre con me” - Matteodr23 : RT @FcInterNewsit: Grave lutto per Candreva, addio al padre: 'Ti porterò sempre con me' - sere__3 : RT @FcInterNewsit: Grave lutto per Candreva, addio al padre: 'Ti porterò sempre con me' -

Ultime Notizie dalla rete : lutto addio Nba in lutto: addio a Cliff Robinson, ex ala dei Portland Trail Blazers e tra i primi lunghi in grado di… Il Fatto Quotidiano Lutto per Antonio Candreva: è morto il padre Marcello. L’addio sui social: “Ti porterò sempre con me”

Il calciatore dell’Inter Antonio Candreva ha perso il padre Marcello. È stato lo stesso centrocampista nerazzurro a dare la notizia del lutto sul suo profilo Instagram, pubblicando una foto in bianco ...

Cultura in lutto per la morte di Samaritani: «Un grande fotografo e persona speciale»

Originario di Cento e ora residente a Bondeno, è deceduto ieri a 58 anni: lascia moglie, figlioletta e altre due figlie FERRARA. Grande lutto nel mondo della cultura ferrarese: ieri è morto Andrea S ...

Il calciatore dell’Inter Antonio Candreva ha perso il padre Marcello. È stato lo stesso centrocampista nerazzurro a dare la notizia del lutto sul suo profilo Instagram, pubblicando una foto in bianco ...Originario di Cento e ora residente a Bondeno, è deceduto ieri a 58 anni: lascia moglie, figlioletta e altre due figlie FERRARA. Grande lutto nel mondo della cultura ferrarese: ieri è morto Andrea S ...