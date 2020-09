Telese, sale il livello dello scontro: Caporaso attacca Carofano (Di martedì 1 settembre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiTelese Terme (Bn) – “Dall’inizio di questa campagna elettorale abbiamo preso l’impegno di sottoporre ai cittadini di Telese tutte le nostre proposte per il governo della città. Proposte e progetti che – lo abbiamo sottolineato più volte – saremo pronti a integrare con idee e spunti scaturiti dal confronto con gli stessi cittadini, in nome di quella condivisione e partecipazione popolare che è nel Dna di Tutti Telese“. Così in una nota stampa il candidato sindaco per il comune di Telese Terme Giovanni Caporaso. “Mentre noi parliamo di cose da fare, però, la lista di Carofano continua a parlare di quelle poche cose fatte nel corso di due mandati, attribuendosi – continua il ... Leggi su anteprima24

CBises : @lucatelese @DSantanche D 'accordo con Luca -

Ultime Notizie dalla rete : Telese sale Telese, sale il livello dello scontro: Caporaso attacca Carofano anteprima24.it Coronavirus. Salgono a 25 i contagiati nel Sannio. 6 i guariti, 3 i ricoverati al San Pio

Salgono a 25 i casi di positività da Covid-19 nel Sannio secondo quanto comunicato dall’ASL. Nel report di lunedì 31 agosto aggiornato alle ore 12.00, sono 22 i contagiati che sono a domicilio (4 ad A ...

Covid nel Sannio, aumentano i casi: sono 25. Nuovi positivi a Reino, Montesarchio e Telese

Salgono a 25 in totale i positivi al Covid-19 nel Sannio: 22 sono a domicilio e 3 ricoverati all’ospedale “San Pio”. A comunicarlo con la tabella riepilogativa è l’Asl di Benevento. L’aggiornamento si ...

Salgono a 25 i casi di positività da Covid-19 nel Sannio secondo quanto comunicato dall’ASL. Nel report di lunedì 31 agosto aggiornato alle ore 12.00, sono 22 i contagiati che sono a domicilio (4 ad A ...Salgono a 25 in totale i positivi al Covid-19 nel Sannio: 22 sono a domicilio e 3 ricoverati all’ospedale “San Pio”. A comunicarlo con la tabella riepilogativa è l’Asl di Benevento. L’aggiornamento si ...