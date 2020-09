Taiwan, bimba di tre anni impigliata in un aquilone e vola (Di martedì 1 settembre 2020) È rimasta impigliata in un aquilone gigantesco, che l’ha sollevata da terra di diversi metri. La disavventura è toccata a una bambina di tre anni, che ieri stava partecipando a un festival di aquiloni, nella località balneare di Nanliao, vicino alla città di Hsinchu, a Taiwan. Decine di spettatori e famiglie assistevano allo spettacolo degli aquiloni, e si sono emozionati mentre uno fra i più grandi stava finalmente decollando. Leggi su vanityfair

Ci è rimasta per più di 30 secondi, prima che gli operatori riuscissero finalmente a riprendere il controllo dell'aquilone È rimasta impigliata in un aquilone gigantesco, che l’ha sollevata da terra d ...keystone-sda.ch (Dainese Hsu) Sotto di lei si vedono numerose persone che cercano di trarla in salvo. La stampa locale riferisce che per la bimba tutto si è risolto con un… Leggi ...