Sondaggi elettorali Winpoll regionali Marche: Acquaroli in vantaggio (Di martedì 1 settembre 2020) Le Marche sono una delle sei regioni che andranno al voto il 20 e 21 settembre. Fino all’ultimo il Pd ha cercato un accordo con il Movimento 5 Stelle affinché appoggiasse il suo candidato di bandiera. Tentativo che però non è andato a buon fine. E così dem e pentastellati correranno divisi. Il naufragio dell’accordo spiana la strada a Francesco Acquaroli. I Sondaggi elettorali Winpoll realizzati in collaborazione con il CISE per Il Sole 24 Ore, danno il candidato di centrodestra in pole per la vittoria con il 51,8% dei consensi. Difficile per il candidato del centrosinistra, Maurizio Mangialardi, colmare il gap di 15 punti (36,1%). Se l’impresa per Mangialardi è ardua per il Cinque Stelle Gian Mario Mercorelli è impossibile. Il candidato ... Leggi su termometropolitico

