Sms Sotto mentite spoglie: trama, cast e streaming del film su Rete 4 (Di martedì 1 settembre 2020) Sms – Sotto mentite spoglie: trama, cast e streaming del film Questa sera, 1 settembre 2020, va in onda in prima serata su Rete 4 il film Sms – Sotto mentite spoglie, divertente commedia del 2017 diretta da Vincenzo Salemme, con nel cast attori molto amati dal pubblico come Giorgio Panariello, Luisa Ranieri e Lucrezia Lante Della Rovere. Ma qual è la trama e dove vedere in streaming il film? Ecco tutto quello che c’è da sapere. L’appuntamento è per stasera dalle 21.25. trama Una commedia italiana fresca e divertente, adatta per tutta la famiglia. Protagonista ... Leggi su tpi

Franciscktrue : Una opinione non richiesta su Immuni: 1) presuppone che noi portiamo con noi sempre appiccicato il telefono: non è… - Astralus : Stasera in tv: 'SMS - Sotto mentite spoglie' su Rete 4 - cineblogit : Stasera in tv: 'SMS - Sotto mentite spoglie' su Rete 4 - Ash71Pietro : Stasera in tv: 'SMS - Sotto mentite spoglie' su Rete 4 - ClaudiaBen69 : RT @DonaIasio: GAIA incrocio labrador 6 mesi taglia medio contenuta previsti sotto i 20 kg, molto affettuosa giocherellona, abituata in ca… -

Ultime Notizie dalla rete : Sms Sotto Stasera in tv, SSM - Sotto Mentite Spoglie su Rete4: curiosità sul film con Brignano e Salemme Il Messaggero Stasera in tv, SSM - Sotto Mentite Spoglie su Rete4: curiosità sul film con Brignano e Salemme

Stasera in tv di oggi martedì 1 settembre 2020: torna in tv "SMS - sotto mentite spoglie", film diretto e interpretato da Vincenzo Salemme con Giorgio Panariello, Enrico Brignano e Luisa Ranieri. Usci ...

SMS SOTTO MENTITE SPOGLIE, RETE 4/ La ricetta della comicità in un film

In Sms Sotto Mentite Spoglie troviamo la ricetta della comicità che è rispettata in pieno: qui pro quo, fraintendimenti, un errore che innesca una miccia passionale, una serie di scambi di persona e d ...

Stasera in tv di oggi martedì 1 settembre 2020: torna in tv "SMS - sotto mentite spoglie", film diretto e interpretato da Vincenzo Salemme con Giorgio Panariello, Enrico Brignano e Luisa Ranieri. Usci ...In Sms Sotto Mentite Spoglie troviamo la ricetta della comicità che è rispettata in pieno: qui pro quo, fraintendimenti, un errore che innesca una miccia passionale, una serie di scambi di persona e d ...