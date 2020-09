Serie A, domani il calendario: i criteri di compilazione (Di martedì 1 settembre 2020) Svelati i criteri di compilazione del calendario della Serie A 2020/2021 domani si alza il sipario sulla Serie A 2020/2021 con la compilazione del calendario. Ecco i criteri scelti dalla Lega Serie A. a) non vi possono essere più di due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta per girone;b) nel caso in cui vi siano due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta, una coppia di incontri deve necessariamente essere in casa e l’altra in trasferta;c) è prevista alternanza assoluta degli incontri in casa ed in trasferta per le seguenti coppie di Società, fatta eccezione per l’ultima giornata di Campionato per Lazio e Roma*: GENOA-SAMPDORIA INTER-MILAN ... Leggi su intermagazine

Inter : ?? | CALENDARIO Domani alle 12 scopriremo il calendario della prossima @SerieA ?? #SerieATIM #NonPrendereImpegni E… - OfficialASRoma : ??? Domani, mercoledì 2 settembre, il sorteggio del calendario di Serie A. ? Si inizia alle 12. Ecco dove seguirl… - TuttoMercatoWeb : Serie A, domani la compilazione del calendario 2020/21: tutti i criteri da rispettare - FGiallorossa : RT @OfficialASRoma: ??? Domani, mercoledì 2 settembre, il sorteggio del calendario di Serie A. ? Si inizia alle 12. Ecco dove seguirlo ??… - simasr1927 : RT @OfficialASRoma: ??? Domani, mercoledì 2 settembre, il sorteggio del calendario di Serie A. ? Si inizia alle 12. Ecco dove seguirlo ??… -