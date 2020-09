Scuola: non tutte le Regioni riapriranno e gli esperti prevedono il peggio (Di martedì 1 settembre 2020) Non tutte le Regioni faranno riaprire le scuole il 14 settembre come previsto dal Ministro dellIstruzione Lucia Azzolina. E tra gli esperti c’è già chi prevede che almeno il 2-3% degli studenti risulterà positivo al virus. Il suono della campanella si fa sempre più vicino. Il Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina ha confermato: il 14 settembre … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

Ultime Notizie dalla rete : Scuola non La scuola non riapre il 14 settembre: Azzolina scrive a docenti e... CheNews.it Scuole d’infanzia Ferrara, il ‘triage’ sarà obbligatorio

Ferrara, 1 settembre 2020 - Volti distesi, ieri mattina, al confronto tra Comune e sindacati sul protocollo di sicurezza per l’avvio dell’attività delle scuole d’infanzia. Sgombrato il campo dal tema ...

