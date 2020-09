Roma, Totti chiama: “Prima o poi ci ritroveremo, aspetto la società. Friedkin ha capito una cosa fondamentale” (Di martedì 1 settembre 2020) Francesco Totti pensa ad un clamoroso ritorno alla Roma.Dopo quasi nove anni di gestione complessiva, James Pallotta ha preso la decisione di cedere tutte le quote della Roma, che è passata nelle mani di Dan Friedkin, imprenditore statunitense, CEO di Gulf States Toyota Distributors, presidente e CEO della Friedkin Companies. Nella nuova società giallorossa potrebbe esserci spazio anche per l'ex capitano giallorosso, che ha lasciato la dirigenza nel 2019 a causa di alcune divergenze con la vecchia proprietà. A parlare di tale possibilità proprio Totti, in un'intervista rilasciata alla Repubblica."Quando rientro? Non è la domanda giusta. Troppo diretta, questa - spiega l'ex attaccante - è una ... Leggi su mediagol

