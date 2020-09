Referendum, Zingaretti: “Il No diventa clava per colpire la maggioranza e il governo. Basta ipocrisia, chi vuole le elezioni lo dica” (Di martedì 1 settembre 2020) Dietro a tanti pronunciamenti per il No al Referendum c’è uno “spirito polemico contro il Pd e contro la scelta del Sì”. Il risultato è che il No diventa, “a prescindere dal merito, la clava per colpire il Pd, la maggioranza e il governo stesso”. Ma chi ha questo obiettivo meglio farebbe a “chiedere apertamente” la fine dell’esperienza di questo esecutivo Pd–M5s–Italia viva, assumendosene le conseguenza. “Si dica che si preferiscono le elezioni politiche con questa legge elettorale o un ritorno ad ipotesi di un governo di tutti che inevitabilmente umilierebbero ancora una volta la politica“. E’ il cuore della lettera inviata a Repubblica dal segretario del ... Leggi su ilfattoquotidiano

bendellavedova : Senza ipocrisie, voglio dire al Segretario del PD #zingaretti che una ‘riduzione del numero dei parlamentari...dent… - s_parisi : L'idea di Zingaretti di usare legge elettorale e riforma dei regolamenti parlamentari come correttivi a taglio pa… - matteot483 : @mariolavia @nzingaretti Zingaretti debiliterebbe anche un toro.. ormai è diventato il problema più grosso del Pd.… - smilypapiking : RT @DarioBallini: #Zingaretti annunciando il Sì del #PD al referendum dalle colonne di Repubblica aggiunge 'La campagna per il NO non sia u… - fattoquotidiano : Referendum, Zingaretti: “Il No diventa clava per colpire la maggioranza e il governo. Basta ipocrisia, chi vuole le… -