Referendum, Berlusconi: "Sto ancora riflettendo su voto" (Di martedì 1 settembre 2020) Roma, 1 set. (Adnkronos) - "Sto ancora riflettendo sul mio voto, fermo restando la libertà assoluta di voto per i nostri militanti ed eletti''. Lo ha detto Silvio Berlusconi in collegamento telefonico da Arcore con 'Agorà estate', su Rai3, parlando del Referendum sul numero dei parlamentari. ''Posso dirle che sono molto perplesso su questo Referendum. E' un taglio che non si inquadra in una riforma complessiva" continua il leader di Forza Italia. Quale risultato dovrebbe indurre Conte a dimettersi? ''Questo governo, che non rappresenta la maggioranza degli italiani, dovrebbe dimettersi indipendentemente dal risultato delle regionali'', taglia corto poi Berlusconi. ''Il fallimento del governo Conte, del resto, è sotto gli occhi di ... Leggi su iltempo

