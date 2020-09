Rapina a Torre Angela: armato di pistola minaccia il titolare poi scappa con il bottino (Di martedì 1 settembre 2020) Torre Angela, è avvenuta ieri intorno alle 14 una Rapina all’interno di una farmacia. Il Rapinatore è entrato nell’esercizio armato di pistola e minacciando il titolare è poi scappato con l’incasso che ammontava a 200€. Una volta fuori si è dato alla fuga a bordo di un motorino guidato dal complice che era li ad attenderlo. Sul posto per gli accertamenti è giunta una volante della Polizia. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

