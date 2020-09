Previsioni meteo 1 settembre: torna il sole sull’Italia (Di martedì 1 settembre 2020) Le Previsioni meteo di oggi, martedì 1 settembre: miglioramento del tempo al Nord e al Centro con temperature in graduale rialzo nei prossimi giorni L’ondata di maltempo che in questi giorni ha colpito le regioni del Nord e del Centro Italia sta lasciando la Penisola dove si registrano condizioni meteo in evoluzione. Il definitivo allontanamento… L'articolo Previsioni meteo 1 settembre: torna il sole sull’Italia Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

