Pierluigi Diaco sospeso? L’ultima lite in diretta non è piaciuta (Di martedì 1 settembre 2020) Questo articolo Pierluigi Diaco sospeso? L’ultima lite in diretta non è piaciuta . Pierluigi Diaco è stato sospeso? Potrebbero arrivare brutte notizie per il conduttore che, dopo la fine anticipata di Io e Te, ha avuto una lite in diretta. Pierluigi Diaco dopo la fine anticipata di Io e Te a causa di un positivo nello staff (lui dopo il tampone per fortuna è risultato negativo), non sta … Leggi su youmovies

vinci3375 : RT @mariomachille: Pierluigi #diaco in radio ha deciso di non voler più parlare di #COVID19 nel suo programma. Il Covid invece ha deciso di… - CRISTIA76761380 : È ora che la finisca di dire menzogne,sul settimanale di più tv in edicola oggi a pagina 9 dice che non ha litigato… - vinci3375 : RT @robbsmonts: Ma Pierluigi Diaco come cazzo fa ad avere ancora un lavoro? - infoitcultura : Io e te non va in onda, Pierluigi Diaco costretto al brusco stop: è addio? - RenatoS77384876 : RT @RogerHalsted: 'Non nominare il nome di #COVID invano'. Sospeso il programma Rai di #Diaco: c'è un positivo tra i lavoratori. Poco prima… -