NVIDIA GeForce RTX 3090 più veloce del 50% di RTX 2080 Ti: prezzo e data di uscita (Di martedì 1 settembre 2020) Durante l'evento di NVIDIA la società ha presentato le GPU di prossima generazione: tra queste c'è la punta di diamante, ovvero GeForce RTX 3090. Questa scheda grafica ha più core, più del doppio della memoria, ha una maggiore efficienza delle prestazioni e ottiene anche ray-tracing e tensor core di nuova generazione che la rendono una scheda grafica davvero di nuova generazione.NVIDIA ha progettato GeForce RTX 3090 non solo per qualsiasi giocatore, ma per tutti i giocatori che desiderano avere le migliori prestazioni grafiche a portata di mano per alimentare la prossima generazione di titoli di gioco AAA con una grafica superba e incredibile fluidità, progettata per supportare l'8K a 60 FPS. Il nuovo shader core sull'architettura ... Leggi su eurogamer

