Non sa la differenza tra fatturato e utile: sui social spopola #salvinisomaro (Di martedì 1 settembre 2020) Cosa ha detto il genio? #Salvini: Tassa unica al 15% sul fatturato post-virus. I soldi fatturati in questo periodo è giusto che rimangano agli imprenditori. Per ripartire. Serve lasciare libertà di ... Leggi su globalist

CarloCalenda : Salvini non conosce la differenza tra fatturato e utile. Nessun italiano gli affiderebbe da gestire nulla di propri… - AlessiaMorani : #Salvini non conosce neppure la differenza tra fatturato e utile. E vuole governare il paese. Io non gli affidere… - DantiNicola : Sono pressoché identici, l'unica differenza è che il #Sure sono risorse destinate al mondo del lavoro. Il #Mes sono… - rosa857 : RT @FabrizioDelpret: #Salvini non conosce la differenza fra utile e fatturato. Provo a spiegarla io, in modo facile. L’utile è il contrari… - saudadesouI : “e anche se so che scientificamente tutto quello che farò non farà la differenza ho paura lo stesso, perché ho paur… -

Ultime Notizie dalla rete : Non differenza Non sa la differenza tra fatturato e utile: sui social spopola #salvinisomaro Globalist.it Non sa la differenza tra fatturato e utile: sui social spopola #salvinisomaro

Cosa ha detto il genio? #Salvini: Tassa unica al 15% sul fatturato post-virus. I soldi fatturati in questo periodo è giusto che rimangano agli imprenditori. Per ripartire. Serve lasciare libertà di fa ...

Salone di Genova, il Covid non ferma la macchina organizzativa: “La 60^ edizione dall’1 al 6 ottobre si farà"

GENOVA - Il Covid non ferma la macchina organizzativa del Salone nautico di Genova. A differenza di quanto avvenuto nella vicina Francia, dove è stato cancellato lo Yachting Festival in programma a Ca ...

Cosa ha detto il genio? #Salvini: Tassa unica al 15% sul fatturato post-virus. I soldi fatturati in questo periodo è giusto che rimangano agli imprenditori. Per ripartire. Serve lasciare libertà di fa ...GENOVA - Il Covid non ferma la macchina organizzativa del Salone nautico di Genova. A differenza di quanto avvenuto nella vicina Francia, dove è stato cancellato lo Yachting Festival in programma a Ca ...