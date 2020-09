Medici estraggono un serpente da una donna: “Scivolato in gola mentre dormiva” (Di martedì 1 settembre 2020) Dalla Russia la notizia di un intervento singolare, rimbalzata sui media internazionali e lanciata da Mirror e Daily Mail. Secondo quanto riportato, i Medici di un ospedale della regione del Daghestan avrebbero estratto un serpente dall’esofago di una donna. “Scivolato in gola mentre dormiva“, si legge nelle cronache emerse sul caso. Russia, serpente estratto dall’esofago di una donna Le immagini in arrivo dalla Russia riguardano un intervento che, secondo Mirror e Daily Mail, sarebbe stato effettuato dai Medici di un ospedale del Daghestan, nel distretto federale del Caucaso settentrionale. In sala operatoria una donna che, stando a quanto riportato dalle testate, sarebbe originaria ... Leggi su thesocialpost

