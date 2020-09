MARIN DI TALENTO: L’ISOLA CHE C’È (Di martedì 1 settembre 2020) Dall’Olanda all’Italia, con una trattativa a sorpresa. Ecco che ieri è arrivato Razvan MARIN a Cagliari dopo una breve parentesi – poco fortunata – con la maglia dell’Ajax. Inizia adesso la nuova era del Cagliari di Di Francesco che porta in Sardegna un TALENTO tutto da scoprire, un centrocampista box-to-box che darà filo da torcere vista la sua giovane età. Un 24enne dalle mille qualità, che nell’isola potrà brillare sotto un allenatore abituato a far brillare i giovani. Nato nel maggio del 1996 a Bucarest in Romania, MARIN cresce sotto il nome del padre Petre TALENTO rumeno come il figlio che ha fatto la fortuna in patria. Il giovane Razvan cresce calcisticamente parlando nell’Academia Hagi, diretta da Gheorge Hagi, un modello da seguire, un ... Leggi su alfredopedulla

