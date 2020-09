Liceo Tasso, la preside Santarcangelo: “Ecco come riapriremo” (VIDEO) (Di martedì 1 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Lavori in corso presso il Liceo classico Tasso di Salerno dove si sta procedendo alla trasformazione di molti locali in aule per raccogliere il maggior numero di alunni in presenza. L’obiettivo è, in modo particolare, rivolto alle prime classi che, se verrà confermata come data di inizio il 14 settembre, potranno tutti, in presenza, conoscere fisicamente la scuola. Il Liceo che già a maggio ha acquistato i primi banchi monoposto ( senza rotelle) si è dotato di un sanificatore e accoglierà i propri alunni nell’Aula Magna, nei laboratori e presto anche nella biblioteca (per ospitare compiti in classe in presenza) con i dovuti accorgimenti anti Covid. Laddove gli studenti saranno assenti per motivi di salute potranno seguire le ... Leggi su anteprima24

