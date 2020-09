La storia infinita | Recensione e trama di un film senza tempo (Di martedì 1 settembre 2020) La storia infinita è un film del regista tedesco Wolfgang Petersen, noto all’epoca per il film di guerra Das Boot. In quegli anni era alla ricerca di nuovo materiale per il suo prossimo progetto. “Quando è arrivata questa La storia infinita ho avuto pensato, ‘Oh mio Dio, dopo tre anni di lavoro su Das Boot sarebbe meraviglioso entrare completamente in un mondo diverso e fare qualcosa che si occupi di più dei sogni e dei desideri di bambini ‘”, ha detto al sito web Nerdist. Sebbene Ende inizialmente abbia avuto un ruolo nella scrittura della sceneggiatura con Peterson, le loro visioni si sono scontrate nel tempo. La sceneggiatura deviava dal libro ed Ende era rimasto sconvolto sapendo che la sua ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

Drowninginlove_ : RT @ansianellatesta: Si raga è il 1 settembre ma per me rimarrà per sempre il giorno internazionale di Pretty Little Liars, la famosa notte… - imselene623 : RT @ansianellatesta: Si raga è il 1 settembre ma per me rimarrà per sempre il giorno internazionale di Pretty Little Liars, la famosa notte… - sophiespurring : RT @ansianellatesta: Si raga è il 1 settembre ma per me rimarrà per sempre il giorno internazionale di Pretty Little Liars, la famosa notte… - ansianellatesta : Si raga è il 1 settembre ma per me rimarrà per sempre il giorno internazionale di Pretty Little Liars, la famosa no… - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Pinguini Tattici Nucleari - La storia infinita -

Ultime Notizie dalla rete : storia infinita Perché “La storia infinita” è classico Zazoom Blog Perché “La storia infinita” è classico

Senti il ??titolo “La storia infinita” e sei sei nato negli anni 2000 pensi alla canzone, quella recentemente rivisitata in “Stranger Things“. Ma prima di Stranger Things e del film di successo degli ...

DIRETTA SORTEGGIO EUROPA LEAGUE/ 2° preliminare: impegni facili per Milan e Tottenham

Diretta sorteggio Europa League: nel secondo turno preliminare il Milan affronterà lo Shamrock Rovers in trasferta, il Tottenham va in Bulgaria. Si giocherà ancora in partita secca. Il sorteggio di Eu ...

Senti il ??titolo “La storia infinita” e sei sei nato negli anni 2000 pensi alla canzone, quella recentemente rivisitata in “Stranger Things“. Ma prima di Stranger Things e del film di successo degli ...Diretta sorteggio Europa League: nel secondo turno preliminare il Milan affronterà lo Shamrock Rovers in trasferta, il Tottenham va in Bulgaria. Si giocherà ancora in partita secca. Il sorteggio di Eu ...